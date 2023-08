„Die Politiker können es sich eben nicht richten“

Von der Regierungsbank direkt in den Gerichtssaal: Was Sebastian Kurz bevorsteht, ist auch anderen Staats- und Regierungschefs nicht unbekannt. Welche internationalen Top-Politiker bereits heftig mit Justitia aneinander krachten, verrät die „Krone“. Welche Fragen in der Causa Kurz entscheidend sind, erklärt Politexperte Peter Filzmaier.