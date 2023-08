Scholz & Nehammer: Treffen der kriselnden Kanzler

Fortgesetzte Schengen-Blockade

Für Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist in der EU so einiges nicht in Ordnung. „Deutschland führt zu Österreich nach wie vor Grenzkontrollen durch, das zeigt, dass das Schengen-System strukturell nicht funktioniert“, sagte Nehammer vor dem Besuch des deutschen Kanzlers Olaf Scholz am Freitag in Salzburg. Nehammer wird die Kontrollen ansprechen. Wie Scholz das Veto Österreichs gegen die Erweiterung des Schengenraums um Bulgarien und Rumänien ansprechen wird.