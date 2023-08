Für Mumpitz ist keine Zeit

Die lädierten Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Olaf Scholz (SPD) können sich am Freitag in Salzburg gegenseitig ihren Kummer klagen: Der von der FPÖ getriebene Nehammer und der von der AfD bedrängte Scholz stehen, in recht wackeligen Koalitionen gefangen, vor einer massiven wirtschaftlichen Tiefdruckzone.