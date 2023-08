Eine Bergtour am Rande des Tages

Vorbei am Herzsee zur Wormser Hütte

Der Weg ist teilweise steil, aber die Landschaft entschädigt für die Mühen. So kommt man beispielsweise am idyllisch gelegenen Herzsee vorbei, an dessen Ufern sich das Wollgras im Wind wiegt. Kühe weiden friedlich in der Spätnachmittagssonne und das Gebimmel ihrer Glocken ist weithin zu hören.