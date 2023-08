Tragikomödie über einen Schutzengel auf Erden

Wenn Menschen sich vom Leben abwenden, gar mit selbstmörderischen Absichten kokettieren, wie kann man ihnen die Schönheit dieser Welt wieder nahebringen? Ein geheimnisvoller Fremder (Toni Servillo) versucht genau dies im nächtlichen Rom, wo er vier lebensmüde Personen aufgabelt, sie in sein altes Auto packt und in ein Hotel bringt, wo den ihres Daseins Überdrüssigen eine Woche Zeit geschenkt wird. Zeit, um zu erkennen, wie die Welt ohne sie wäre. Und Zeit, um einen vagen Blick in die Zukunft zu riskieren, sollten sie am Leben festhalten...