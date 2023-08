Mystery-Thriller, Dramen und eine Lovestory

Kinostoff all’italiana mit dem Liebesfilm „Astolfo“

Aus seiner Wohnung in Rom hat man den alten Astolfo erfolgreich vertrieben, nun haust er in einem heruntergekommenen Adelspalast in einer mittelitalienischen Kleinstadt, wo er weitere Gestrandete bei sich aufnimmt und den tagtäglichen Streit mit dem Bürgermeister sucht. Benissimo, dass Amor auch noch ein Wörtchen mitzureden hat...