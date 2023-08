Auffahrunfall auf der A1: Lenker mit 1,08 Promille

Bei einem Auffahrunfall auf der A1, der durch einen alkoholisierten Lenker verursacht wurde, blieben die Beteiligten unverletzt. Auf dem linken Fahrstreifen der A1 war am Mittwoch in Roitham ein 43-jähriger Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs. Er fuhr gegen 20.52 Uhr einem vor ihm fahrenden PKW, gelenkt von einem 51-jährigen, deutschen Staatsbürger, auf.