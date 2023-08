Bei Notbremsung im Bus: Frau schwer verletzt

Passiert ist der Vorfall am Mittwochvormittag: Gegen 9 Uhr war ein 45-jähriger Linienbusfahrer mit seinem Fahrzeug in der Nähe des Grazer LKH in Richtung Süden unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 85-Jähriger mit seinem Pkw auf der gleichen Straße in Richtung Norden. Als er in eine Tiefgarageneinfahrt fahren wollte, hatte er offenbar den Bus übersehen.