Barfuß bereits 270 Kilometer über Alpen geschafft

Tour für guten Zweck

Nicht verloren hat der begeisterte Musiker aber die Motivation. „Ich gehe die rund 700.000 Barfuß-Schritte für einen guten Zweck. Die Alpen-Tour ist eine Charity-Aktion für den Verein MPS Austria, der Menschen, die an Mukopolysaccharidose leiden, hilft. Das treibt mich jeden Tag an“, muss Kronegger immer noch an seine Schulzeit denken. Eine Mitschülerin litt an dieser Stoffwechselkrankheit mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 15 Jahren. „Sie gab nie auf, mit 31 kann sie noch immer gehen.“