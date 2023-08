400 Kilometer „Unten ohne“-Trip über die Alpen

23 Etappen geplant

Nun aber wagt der diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger, WIFI-Trainer, Auftrittscoach, Klangtherapeut und Musiker sein größtes „Unten-Ohne“-Abenteuer. Am heutigen Dienstag startet er mit seinem Kameramann Gabriel Moser um 9 Uhr die Charity-Barfuß-Alpenquerung zugunsten von MPS Austria. Los geht es in Scharnstein. Ziel: das 400 Kilometer entfernte Triest. 23 Etappen hat Kronegger dafür eingeplant, rund 20.000 Höhenmeter, das Tote Gebirge im Salzkammergut, die Schladminger Tauern und schließlich das Triglavmassiv in Slowenien wird es dabei zu bewältigen geben.