So feierte Herzogin Meghan ihren Geburtstag nach

Neue Freundinnen gefunden?

Immerhin auf einige Freundinnen kann Meghan, die am Wochenende mit einem Anti-Stress-Pickerl am Handgelenk für Spekulationen gesorgt hatte, nach dem Freundschafts-Aus der Beckhams noch bauen: Denn noch vor ihrem Geburtstagstreffen mit Lee und Wade feierte die ehemalige „Suits“-Darstellerin auch noch mit ihrer Freundin Lucy Fraser am Konzert von Taylor Swift. Und auch mit Delfina Blaquier, der Ehefrau von Prinz Harrys Polo-Kumpel Nacho Figueras soll sich Meghan Gerüchten zufolge in letzter Zeit ausnehmend gut verstehen.