Royals ignorierten Herzogin Meghans 42. Geburtstag

Seit 2018 ist die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle mit Prinz Harry (38) verheiratet. Am 4. August feierte sie ihren 42. Geburtstag mit ihrem Holden in einem Lokal in Montecito. Die beiden wirkten dabei sehr verliebt, wollten mit ihrem gemeinsamen Auftritt aber wohl auch den Gerüchten trotzen. In letzter Zeit munkelte man, dass den beiden eine Scheidung ins Haus stünde. Doch die beiden amüsierten sich offenbar großartig, wie Bilder zeigen. Auch, wenn Glückwünsche der königlichen Familie ausblieben.