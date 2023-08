Fällt der Methusalem-Rekord?

Zweimal unter 51 Sekunden

Die bisherige Jahresbilanz aber spricht für Susanne Gogl-Walli. Bei der Hallen-EM in Istanbul sorgte sie heuer als Final-Vierte für eine Sensation. Da verbesserte sie in 51,73 sogar den uralten Indoor-Rekord von Karoline Käfer (51,90/1979). In der Freiluftsaison trumpfte sie dann mit ihren bisher schnellsten 400-m-Zeiten auf. Zweimal unterbot sie die 51-Sekunden-Grenze. Erst in Chorzów am 4. Juni mit 50,90, dann am 18. Juli in Székesfehérvár mit 50,87. Mit dieser Zeit qualifizierte sie sich sogar schon für die Olympischen Spiele in Paris 2024.