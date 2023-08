Mikaela Shiffrin versteht die (Sport-)Welt nicht

Sie liebe es ja grundsätzlich, zu laufen. Und auch zu sprinten. Und sie halte sich, schmunzelt sie in die Handy-Kamera, durchaus „für ein bisschen fit“. Was also will in den klugen Kopf von Frau Shiffrin so nicht gar reingehen? „Ich bin heute 400 Meter in ungefähr 90 Sekunden gelaufen.“ Respektable Zeit. „Aber der Rekord bei Frauen liegt bei etwa 47 Sekunden.“ Tatsächlich beeindruckend, wie weit selbst sie als austrainierte Top-Sportlerin von der Bestmarke noch entfernt ist. Shiffrin ratlos. „Es ist ein bisschen wie ... What?“ Besser kann (liebenswürdige) Ratlosigkeit wohl nicht auf den Punkt bringen.