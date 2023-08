Gewitter überraschte Alpinisten am Großglockner

Deswegen entschied einer der beiden - der 32-Jährige - zu warten, der andere wollte zur Erzherzog Johann Hütte absteigen. „Beim weiteren Abstieg kam der Mann vom Weg ab und geriet auf den spaltendurchsetzten Hofmannskees nördlich der Erzherzog Johann Hütte“, heißt es von Seiten der Polizei. Indes organisierte ein Mitglied der Bergrettung Kals am Großglockner, der zufällig auf der Hütte war, eine Rettungsaktion. Gemeinsam mit fünf Bergführern stieg er auf und barg die in Not geratenen Männer unverletzt.