Auto fing im Karawankentunnel plötzlich Feuer

Am Montag gegen 4.25 Uhr lenkte die Französin ihren Pkw auf der A11 von Slowenien kommend in Richtung Villach. Mit an Bord waren ihr Ehemann und die drei Kinder. Als sich die Familie ungefähr einen Kilometer vor der Ausfahrt des Karawankentunnels befand, qualmte plötzlich Rauch aus dem Motorraum. „Als die 43-Jährige sofort in die dortige Pannenbucht lenkte, stand der Motorraum bereits in Flammen“, schildert ein Polizist.