Bargeld: Nationalbank-Boss für „Annahme-Pflicht“

Es ist ein Plan, der selbst in der ÖVP nicht nur auf Zustimmung stößt. Nach der Kritik am Vorhaben, das Bargeld in der Verfassung zu verankern, wirbt Bundeskanzler Karl Nehammer nun in einem Video weiter für seinen Vorstoß. Er setze sich „für den Erhalt unseres Bargelds“ ein und wolle, „dass Bargeld als Zahlungsmittel verfassungsrechtlich abgesichert wird“, bekräftigt Nehammer in dem Video.