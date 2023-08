45 Grad! Hitze macht Erdbebenopfern zu schaffen

Rund sechs Monate nach den verheerenden Erdbeben in der Südosttürkei kämpfen die Menschen in der Region jetzt auch mit starker Hitze. In den Provinzen Hatay und Kahramanmaras wurden am Sonntag Temperaturen von bis zu 45 Grad gemessen. Zahlreiche Menschen leben dort nach den starken Erdbeben von Anfang Februar in Notunterkünften wie Zelten oder Containern.