Junge Talente holten in vier Sportarten WM-Gold

Die drei Brüder aus Niederösterreich sind im wahrsten Sinne des Wortes richtige Sportskanonen. Im Juli nahmen sie an der Doppel-WM in London teil, Anfang August konnten sie auch bei den Einzel- und Team-Weltmeisterschaften in Rotterdam punkten. Ihrer Favoritenrolle wurden die Niederösterreicher gerecht. Leon (18), Robin (13) und Romeo (13) sind Multi-Talente, denn sie siegen nicht nur in einer Sportart, sondern in vier!