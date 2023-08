Demut und Auftrag | Altbacken wie Plakolm

Häuser, die abrutschen oder unter Wasser gesetzt sind, Tausende Menschen, die ihr Hab und Gut verloren haben - die Unwetter im Süden Österreichs hinterlassen große Verwüstungen. Manches wird durch Versicherungen und öffentliche Hilfe gelindert - dennoch stehen viele vor den Trümmern ihrer Existenz. Das sind Mitmenschen, die uns brauchen. Und die lassen wir Österreicher nicht alleine! Gerade in solchen herausfordernden Zeiten gewinnt Solidarität höchste Bedeutung. Und wer immer glaubt, es gebe zu wenig davon, wird von den Leserinnen und Lesern der „Krone“ eines Besseren belehrt. Denn seit wir im Rahmen unserer Aktion „Die Krone hilft“ vor einer Woche dazu aufgerufen haben, für die Flutopfer in Kärnten und der Steiermark zu spenden, kam bereits die unglaubliche Summe von 350.000 Euro zusammen - wir berichten heute darüber. Hannes Mößlacher, der Chefredakteur der „Kärntner Krone“ und Obmann unseres Hilfsvereins, formuliert treffend: „Das ist beeindruckend, Demut gebietend, beispielgebend und Auftrag zugleich. Jetzt können wir darangehen, diese Solidarität weiterzugeben.“ Es ist ein gutes Gefühl, in Österreich zu leben, einem Land, in dem man trotz aller Meinungsverschiedenheiten, trotz aller echten oder vermeintlichen Gräben zusammenhält - verlässlich dann, wenn es ernst wird.