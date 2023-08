Frau will nach Nazi-Sager Strafe nicht zahlen!

Rechtfertigt dieser Sager eine Strafe von 100 Euro? Bei der „Remigrationstour“ der rechtsextremen „Die Österreicher“ am 14. Mai in Steyr soll eine Gegendemonstrantin zu einem Teilnehmer gemeint haben: „Schau, da Nazi kauft se an Döner beim Türken“. Grund genug für Steyrer Polizisten, die Frau mit einer Verwaltungsstrafe von 100 Euro zu bedenken. Das sei laut Strafverfügung ein grober Verstoß gegen die „allgemein anerkannten Grundsätze der guten Sitten“ …