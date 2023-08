„Da Nazi kauft se an Döner“: Geldstrafe für Sager

Was ist mit der Polizei in Oberösterreich los?“, will ein User auf Twitter wissen. Grund: Bei der „Remigrationstour“ der rechtsextremen „Die Österreicher“ am 14. Mai in Steyr soll eine Gegendemonstrantin zu einem Teilnehmer gemeint haben: „Schau, da Nazi kauft se an Döner beim Türken.“