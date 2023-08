„Enttäuschendes Ergebnis“ bei Atomverhandlungen

Russland drohte mit Ende von Atomwaffensperrvertrag

So vermisste die Vertreterin Schwedens am Freitagvormittag im Textentwurf Viinanens unter anderem die klare Benennung der Verantwortung Russlands für die Situation im derzeit russisch kontrollierten Kernkraftwerk Saporischschja. „Es ist Russlands Aggressionskrieg, der die Wurzel für die Sorgen von Mitgliedstaaten in Bezug auf nukleare Sicherheit und die Implementierung von Sicherheitsmechanismen in der Ukraine ist“, sagte sie.