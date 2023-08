Polizei gab bei Verfolgungsjagd Warnschüsse ab

In der Nacht auf Freitag versuchte ein Mann in ein Geschäft in Wien-Leopoldstadt einzubrechen. Nachdem ihm das nicht gelungen war, ergriff er die Flucht. Daraufhin begann eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei inklusive Warnschüsse, um den Tatverdächtigen zum Anhalten zu bewegen.