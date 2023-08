Portugiese (34) verprügelte Ex-Freundin

Während Staatsanwalt Richard Gschwenter in seinem Eröffnungsplädoyer am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch von einer unfassbaren Tat und einem Martyrium für das Opfer sprach, mimte der mehrfach vorbestrafte Angeklagte das Unschuldslamm. „Ich weiß nicht, woher die Blutergüsse an ihrem Körper stammen. Ich hatte an dem Abend jedenfalls keine gesehen. Wahrscheinlich hat sich meine Ex-Freundin die selbst zugefügt, um mich jetzt fertig zu machen.“