Militärjunta gab neue Regierung im Niger bekannt

Schlüsselressorts wie das für Verteidigung gehen an Anführer der Militärjunta, in dem Fall an General Salifou Mody. Er gilt als Nummer zwei nach dem selbsternannten Präsidenten Abdourahamane Tiani und war bis 2019 Militärattaché an der nigrischen Botschaft in Berlin. Bereits am Montag war Ex-Finanzminister Ali Mahaman Lamine Zeine als neuer Premierminister verkündet worden, neuer Generalsekretär ist Mahamane Roufai Laouali.