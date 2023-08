ECOWAS-Staaten planen vorerst keine Intervention

Militärjunta: Eingriff wird vorbereitet

Die nigrische Militärjunta verwies am Sonntagabend bereits auf angebliche „Vorbereitungen“ für ein militärisches Eingreifen in Nachbarländern. Sie schloss daher den Luftraum, was gestrichene und umgeleitete Flüge zur Folge hat. Flüge in afrikanische Staaten können nun bis zu dreieinhalb Stunden länger dauern. Aus Sicherheitsgründen war bereits zuvor ein Bogen um den Luftraum über Libyen und dem Sudan gemacht worden.