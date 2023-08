Niger: Vom Schlepperparadies zum Terror-Zentrum

Das Schlepperparadies wirft keinen Profit mehr ab. Mit ein Grund, warum sich die Wirtschaftslage im Niger noch mehr verschlechtert hat, als sie ohnehin schon war. Der Niger liegt in der Rangliste der ärmsten Länder der Welt ganz am Ende. War das mit ein Grund für den Putsch? Die „Krone“ erreicht Vertreter internationaler Organisationen vor Ort. „Der Gedanke kann zumindest so gesponnen werden“, heißt es im Telefonat. „Aber noch ist alles sehr chaotisch.“