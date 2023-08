Ex-Rebellenführer ruft im Niger zu Widerstand auf

Laut der Partei des abgesetzten Präsidenten werden Bazoum und seine Familie unter unmenschlichen Bedingungen in ihrer Residenz festgehalten. Es gebe weder fließendes Wasser noch Strom. Der Präsident bekomme auch keine frischen Lebensmittel. Er und seine Familie müssten befreit, das ganze Land mobilisiert werden, heißt es am Mittwoch in einer Erklärung der Partei PNDS-Tarayya.