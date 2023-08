Wie Zinsen den Kopf verdrehen

Es ist noch nicht lange her, da zitterte halb Europa vor einer dramatischen Bankenkrise in Italien. Nun haben sich die Wogen dort geglättet, dank steigender Zinsen verdienen die Institute wieder kräftig. Na, mehr haben sie nicht gebraucht: Schon kündigte die Regierung Meloni überfallsartig eine Banken-Sondersteuer an. Die sollte drei Milliarden Euro einbringen.