Bundeswehr-Mitarbeiter wegen Spionage verhaftet

Laut Mitteilung soll sich der Verdächtige seit Mai dieses Jahres „aus eigenem Antrieb“ mehrfach an das Russische Generalkonsulat in Bonn sowie die russische Botschaft in Berlin gewandt und eine Zusammenarbeit angeboten haben. Dabei habe er Informationen aus seiner beruflichen Tätigkeit übermittelt, damit diese wiederum an einen russischen Nachrichtendienst weitergeleitet werden können.