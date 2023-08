Debatte um Pflichtversicherung gegen Naturgefahren

Am Mittwoch schlug sie in einer Aussendung eine Lösung nach dem „Belgischen Modell“ vor. Dabei wird die Deckung von Naturkatastrophen in die Feuerversicherung verpflichtend integriert. In Österreich sei das ebenfalls sinnvoll, da nahezu alle Haushalte und Unternehmen eine Feuerversicherung hätten.