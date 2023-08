Kaiser appelliert: „Seien Sie vorsichtig!“

„Größter Schaden in der jüngeren Geschichte“

Eine Schadenssumme sei noch nicht zu beziffern. Aber: „Das ist sicherlich der größte Schaden in der jüngeren Geschichte“, ist sich Peter Kaiser (SPÖ) sicher. Sein Dank gelte all jenen, die mitgeholfen haben, vor allem den vielen freiwilligen Helfern. Seine Botschaft an die Kärntner: „Wir stehen weiter zusammen!“. Er möchte die Hilfen seitens des Landes so „unbürokratisch wie möglich“ gestalten.