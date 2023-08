Schimmel statt Vitamine: Mängel bei Obst & Gemüse

Teuer und grauslig ist keine gute Kombination: Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich kontrollierten in den heimischen Supermärkten das Frischeangebot von Obst und Gemüse in den Regalen. Das Ergebnis fällt schlecht aus: In jedem Geschäft wurde verdorbene Ware gefunden. Die Testerinnen fanden in den Supermärkten teilweise bis zu fünf mangelhafte Produkte.