„Steuerfreie“ Vollzeitpfleger statt Rentner

Auch Minister Rauch lehnt neuen Vorschlag ab

Während ÖVP-Pensionistenvertreterin Ingrid Korosec den Vorschlag begrüßt, sind Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne), aber auch die Gewerkschaftsvertreter strikt dagegen. Eingriffe in das Pensionssystem greifen für Rauch zu kurz. „Wir müssen in erster Linie auf die Zeit vor dem Pensionsantritt schauen. Das heißt: Wir brauchen bessere Erwerbschancen für Frauen, Maßnahmen für Arbeitslose und die Integration von internationalen Fachkräften über die Rot-Weiß-Rot-Karte in den Arbeitsmarkt“.