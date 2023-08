Mord: Kinder wurden im Urlaub zu Vollwaisen

Der Verdacht der Polizei: Stefan P. (41) soll seine Frau Julia (35) erschlagen haben. Der Mann fuhr anschließend in die Stadt Salzburg und nahm sich das Leben. Aber wie kam es zum mittlerweile 16. Frauenmord in diesem Jahr? Alles begann in der Nacht auf Montag. Die Polizei entdeckte in den frühen Morgenstunden in der Stadt Salzburg die Leiche von Stefan P. Nach der langwierigen Feststellung seiner Identität wollten Beamte seine Frau Julia verständigen.