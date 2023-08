Mordalarm: Frau (35) leblos in Wohnung gefunden

Zunächst war die Leiche des 41-Jährigen in der Stadt Salzburg gefunden worden, Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht. Die Polizei wollte nach der Identifizierung des Toten die Witwe verständigen. Weil in der Wohnung der beiden in Lamprechtshausen keiner die Tür öffnete, beschlossen die Beamten, die Wohnung zu durchsuchen. Dabei fanden sie die 35-Jährige regungslos im Schlafzimmer. Spuren von stumpfer Gewalteinwirkung waren am Leichnam zu erkennen.