Musikalische Europareise, betont weiblich

Klarheit in Form und Aussage fand man hingegen in großartigem Ausmaß in der Symphonie Nr.1 in e-Moll Opus 34 von Jean Sibelius. Wieviel Finnisches der Komponist, der gerne auch in Berlin, Wien oder Italien weilte, in dieses Werk gelegt hat, sei dahingestellt. Jedenfalls boten die Wiener Symphoniker unter der präzisen Stabführung von Marie Jacquot ein wundervolles Hörerlebnis. Gleich zu Beginn eröffnete das Klarinettensolo eine zauberhafte Welt, weitere Klangfarben, etwa von den Harfen oder den Fagotten regten die Fantasie an. Es war, als ob man in einem wunderschönen Gebäude frei schweifend spazieren würde.