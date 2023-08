Polizei: Deshalb ist Haus in Wien explodiert

Zu der Explosion in einer Altbauwohnung in der Goldschlagstraße kam es kurz vor 5 Uhr in der Früh. Durch die Wucht der Explosion in der Wohnung im ersten Stock des vierstöckigen Gebäudes wurden Trümmer auf die Straße und in den Innenhof geschleudert. Die betroffene Wohnung wurde völlig zerstört. Auch Nachbarwohnungen wurden in Mitleidenschaft gezogen.