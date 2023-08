„Mich hat es aus dem Bett katapultiert!“

Plötzlich flog etwas in die Luft

Aber was war passiert: Kurz vor fünf Uhr Früh wurden die Einsatzkräfte alarmiert. In einer Wohnung im ersten Stock des Mehrparteienhauses in der Goldschlagstraße, Ecke Beckmanngasse, flog plötzlich etwas in die Luft - warum, ist bis dato völlig unklar. Mindestens elf Wohnungen in drei Stockwerken wurden teilweise zerstört - drei Personen leicht verletzt. Darunter das Paar, das sich in der Unglückswohnung befand. Und eine 30-jährige Frau, die im siebenten Monat schwanger ist.