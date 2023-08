Wieso trainiert Swiatek mit zugeklebtem Mund?

Topmotiviert

Ein anderer Ansatz: Die Nasenatmung ringt dem Körper weniger Energie ab. So also wird der auf Spitzensport getrimmte Körper geschont. Der braucht jedes Quäntchen Kraft. Erst recht, also Swiatek bei den US Open wohl etwas gutzumachen hat. In Wimbledon schied sie im Viertelfinale, also für ihre Verhältnisse ziemlich früh, aus. Da wird jemand topmotiviert in New York an den Start gehen.