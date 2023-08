Einbrecher stahlen Tresor aus Hotel in St. Anton

Der 23-jährige Tscheche hatte sich in der Nacht auf Montag in dem Hotel in St. Anton eingemietet und dürfte wohl kurz vor der Tat den Lieferanteneingang präpariert haben, sodass seine beiden Komplizen in das Gebäude gelangen konnten. Die beiden Unbekannten trugen „Scream“-Masken und hatten eine Brechstange dabei. Sie verschafften sich Zugang zu einem versperrten Büro und stahlen daraus einen Tresor, in dem sich mehrere Tausend Euro in bar befanden.