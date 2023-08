Großes Aufräumen nach der Hochwasser-Katastrophe

So etwa auch im Weingarten von Wolfgang Maitz in Ratsch an der Weinstraße, unweit von Ehrenhausen. Meterhohe Bruchkanten ziehen sich durch den Hang, Weinstöcke liegen reihenweise am Boden. „Es ist aktuell etwa ein Dreiviertel Hektar unmittelbar betroffen. Das zu sanieren, wird ein extremer Aufwand“, so der Weinbauer. Er hofft nun auch auf eine Entschädigung aus dem Katastrophenfonds des Landes.