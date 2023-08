„Wird Geld kosten, Migranten von EU fernzuhalten“

Kritik am EU-Deal mit Tunesien

Von mehreren EU-Institutionen sowie Menschenrechtsorganisationen wird außerdem Kritik an der Umsetzung des EU-Tunesien Abkommens geäußert. Tunesien steht wegen seines Umgangs mit Migranten zunehmend in der Kritik. Gespräche werde es hier immer geben, so Vettermann. Die EU müsse sich jedoch auch bewusst sein, dass es Geld kosten werde, wenn man Migranten von Europa fernhalten möchte. „Natürlich muss man den Staaten etwas anbieten.“ Daran geknüpft könnten auch Erleichterungen sein, was legale Migration betrifft.