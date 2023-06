Kritik am Migrations- und Asylpakt der EU

Die EU-Staaten haben sich nach jahrelangem Ringen auf eine Verschärfung der EU-Asylregeln verständigt. Konkret haben die EU-Innenminister beim Treffen in Luxemburg über die Verteilung von Asylsuchenden in der Europäischen Union sowie die Vorprüfung von Asylanträgen an der EU-Außengrenze gesprochen. Schon jetzt kommt scharfe Kritik an den Reformen der EU.