„Das Wort ,Klimaschutz‘ ist verbrannt“

Insbesondere die Proteste der Letzten Generation und die Diskussion um das Heizungsgesetz in Deutschland seien kontraproduktiv gewesen, so Latif gegenüber der „Osnabrücker Zeitung“. Dabei gehe es bei der Rettung der Umwelt um viel mehr als Klimaschutz. „Die Frage ist, ob wir unseren Wohlstand trotz eines sich ändernden Planeten bewahren können“, erklärt der Professor am Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Dieser sei durch den Klimawandel massiv gefährdet.