Der Alpenwahnsinn: Mit Badeschlapfen auf den Berg

Statt mit einem richtig gepackten Rucksack wollte ein junges Pärchen aus dem Burgenland mit einer Kühltasche in der Hand den Oberen Herminensteig bezwingen. Erschwerend kam dazu, dass das Duo erst um 14.30 Uhr von Puchberg (Niederösterreich) zur Tour auf den Schneeberg aufbrach. Und das bei starkem Regen, mit Sneakers statt Bergschuhen an den Füßen. „Dabei wird in allen Wanderführern davor gewarnt, dass das einer längeren Kletterei bedarf“, schüttelt ein Helfer den Kopf.