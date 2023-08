Drei Schwerverletzte bei Unfall auf Gesäusestraße

Danach krachte er noch in ein weiteres entgegenkommendes Auto, gelenkt von einem 23-Jährigen aus dem Bezirk Liezen. Während der Tscheche unverletzt blieb, wurden der Unfalllenker sowie der entgegenkommende 23-Jährige und dessen Beifahrerin (25) schwer verletzt. Die Verletzten wurden per Rettungshubschrauber in die Krankenhäuser nach Wels, Schladming und Rottenmann geflogen. An den Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden.