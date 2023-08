Vier verletzte Polizisten nach wüster Schlägerei

In den frühen Morgenstunden kam es am Freitag am Rathausplatz in Salzburg zu einer Auseinandersetzung. Daran beteiligt waren ein 20-jähriger Deutscher aus Bayern, ein unbekannter Täter und ein 22-jähriger Bosnier aus dem Tennengau. Die Täter schlugen auf den Bosnier mit Fäusten ein, nachdem sie einen verbalen Streit hatten.