Mann teilte Tochter mit, Mutter töten zu wollen

Frau wurde mehrere Jahre geschlagen und bedroht

Zu zwei weiteren Vorfällen von Gewalt in der Privatsphäre soll es in den Wiener Bezirken Donaustadt und Brigittenau gekommen sein. Die Polizei wurde von einer Frau in der Brigittenau alarmiert, da sie zuvor von ihrem Mann (42) geschlagen worden sein soll. Die Frau konnte im Stiegenhaus vorgefunden werden, der Partner in der Wohnung. Nach Angaben des Opfers soll der Mann sie bereits seit mehreren Jahren geschlagen, einmal vergewaltigt und mehrmals mit dem Umbringen bedroht haben. Der Mann aus Rumänien wurde auf freiem Fuß angezeigt, er darf sich der Frau nicht mehr nähern.